التسجيل في نظام فارس الخدمة الذاتية 1443 للاستعلام عن ترقيات المعلمين

رابط نظام فارس، قامت وزارة التعليم السعودي بإطلاق رابط إلكتروني بهدف الاستعلام عن ترقيات وزارة التعليم لهذا العام 1443 من أجل معرفة أسماء الموظفين الذي تم ترقيتهم خلال هذا العام والذي يبلغ عددهم 15888 موظف، حيث قام نظام فارس بتوفير الخدمة الذاتية للاستفسار عن بيانات الموظفين وترقيتهم التي تم تحديثها ومن ثم الإعلان عنها، ومن خلال النص التالي نقدم لكم رابط نظام فارس وكيفية الاستعلام عن أسماء الموظفين الذي تم ترقيتهم.

نظام فارس

نظام فارس هو أحد الأنظمة الآلية الإلكترونية التابعة لوزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، ومن أهم ما يتميز به هذا النظام الآلي أنه يوفر للعملاء السعوديين العديد من الخدمات الإلكترونية التي تساعد المعلمات والمعلمين وموظفي التعليم والإداريين في مجال عملهم الخاص بالتعليم، وذلك من خلال الدخول بشكل مباشر عبر الموقع الإلكتروني فارس الذي يمكن الحصول عليه من خلال الرابط التالي.

كيفية الاستعلام عن الترقية في نظام فارس

أعلنت الجهة المسؤولة في نظام فارس السعودي عن ترقيات وزارة التعليم 1443 لحوالي 15.888 موظف من منسوبي التعليم والذين يعملون في الملحقات الثقافية ووظائف الإداريين، وبنود الأجور في ديوان الوزارة وإدارات المكاتب والمدارس، ومن خلال السطور التالية سوف نقدم لكم أبرز خطوات الاستعلام عن ترقية نظام فارس 1443

إدراج اسم المستخدم المراد الاستعلام عن ترقيته.

كتابة كلمة المرور ورمز التحقق المرئي.

النقر على أيقونة تسجيل الدخول.

الذهاب إلى تبويب البيانات الشخصية، ثم الانتقال إلى المعلومات المتعلقة بالترقية.

زيارة الموقع الرسمي لنظام فارس الخدمة الذاتيةخطوات معرفة أسماء ترقيات الموظفين عبر نظام فارس

كما يمكن اتباع الخطوات التالية للاستعلام عن أسماء الموظفين الذين تم ترقيتهم عبر نظام فارس الخدمة الذاتية:

الولوج إلى رابط نظام فارس الرسمي.

تسجيل اسم المستخدم وإدراج كلمة المرور.

النقر على أيقونة الخدمات الإلكترونية.

كتابة رقم السجل المدني وإدخال رقم الهوية الوطنية.

النقر على استعلام نتيجة الترقيات ومن ثم سوف يتم ظهور الأسماء التي تم ترقيتها.

الدخول لنظام فارس وتسجيل الدخول.

الضغط على كلمة صلاحية بياناتي.

يتم الضغط على فئة البيانات الشخصية.

بعد ذلك يتم الضغط على إضافة وتتبع كافة البيانات.

عليك حفظ البيانات ثم إرسالها.

بعد ذلك عليك الانتظار حتى الموافقة على التعديلات.

خطوات تعديل بيانات نظام فارس