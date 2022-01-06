هتتفرج ببلاش.. 4 قنوات مجانية ناقلة لبطولة كأس أمم إفريقيا 2022 تعرف على الترددات

القنوات الناقلة لكأس إفريقيا 2022 على النايل سات نقدمها إليكم عبر موقعنا ثقفني، كأس الأمم الأفريقية أصبح محل اهتمام جميع مشجعي كرة القدم في أنحاء الوطن العربي، ومع اقتراب انطلاق البطولة والتي سوف تقام في الكاميرون يقوم الكثير بالبحث عن ترددات القنوات التي سوف تقوم بنقل البطولة عبر الأقمار الصناعية نايل سات، ولذلك سوف نوفر لكم ترددات هذه القنوات بالإضافة إلى القنوات المجانية التي سوف تقوم بالبث المباشر للمباريات.

القنوات الناقلة لكأس إفريقيا 2022

الكثير من القنوات الفضائية الرياضية سوف تقوم ببث بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2022 والتي تقام في الكاميرون وسوف نوضح لكم هذه القنوات بالإضافة إلى عرض أحدث تردد كل قناة حتي تقوم بتحميل هذه القنوات على جهازك وهي كما يلي.

قناة تيلي تشاد، تردد القناة 12015، الاستقطاب رأسي، معدل الترميز 27500.

قناة النبأ الليبية، تردد القناة 11096، الاستقطاب أفقي، معدل الترميز 27500.

قناة beIN Sports HD، تردد القناة 11084، الاستقطاب أفقي، معدل الترميز 27500، معدل التصحيح، ⅔.

قناة أرينا سبورت، تردد القناة، 11595، الاستقطاب عمودي، معامل تصحيح الخطأ، 6/5، معدل الترميز 27500.

موعد انطلاق كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2022

من المقرر أن تنطلق بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2022 بداية من اليوم التاسع من شهر يناير الجاري وسوف تستمر حتي السادس من شهر فبراير المقبل، ومن جانبه فإن الاتحاد الإفريقي قام بالإعلان عن جدول المباريات، كما أوضحت من قبل بأن قائمة البطولة سوف تضم ست مجموعات بكل مجموعة أربعة وعشرين منتخب حيث أن عدد المنتخبات المشاركة في البطولة هم أربعة وعشرين منتخب إفريقي.

ويذكر أن المنتخب الوطني المصري يقع فى المجموعة الرابعة والتي تضم 4 منتخبات وهم، مصر والسودان، نيجيريا، غينيا بيساو، وتلعب مصر يوم أولى مبارياتها مع نيجريا يوم 11 يناير، وثاني المباريات تكون مع تكون مع غينيا يوم 15 يناير، أما عن ثالث مباريتها يوم يوم 19 يناير مع السودان، ويسعى المنتخب الوطني جاهداً للحصول على اللقب مجدداً.

قدمنا أسماء القنوات الناقلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية، بالإضافة إلى تردد كل قناة، كما ذكرنا الموعد المقرر لانطلاق البطولة.