“shamel” رابط نتائج الشامل 2022 الدورة الشتوية جامعة البلقاء التطبيقية عبر shamel.edu.jo

اليوم الخميس هو الموعد الذي تم تحديده من قبل جامعة البلقاء التطبيقية، لتفعيل رابط نتائج الشامل 2022 الدورة الشتوية للإستعلام الإلكتروني للطلاب، الذين أدوا أمتحان الشهادة الجامعية المتوسطة وعددهم 8614 طالب وطالبة، يترقبون خلال اللحظات القادمة المؤتمر الصحفي الذي سيعقده السيد رئيس الجامعة، بمقر المركز الإعلامي للجامعة لإعلان هنا تفاصيل النتيجة ونسبة النجاح العامة وكافة التفاصيل، وبعد انتهاء المؤتمر سوف يفعل الرابط الخاص بالاستعلام ونحن عبر موقعكم ثقفني، سنقدم لكم ألية الاستعلام الإلكتروني عن النتيجة بسهولة من خلال الخطوات البسيطة التي سنوضحها كما يلي.

الدخول على الموقع الإلكتروني لجامعة البلقاء التطبيقية التالي samel.bau.edu.jo. النقر على نتائج الطلاب. تسجيل البيانات الشخصية للطالب أو الطالبة الراغب في الاستعلام. الضغط على عرض النتيجة لتظهر كافة التفاصيل.

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أعلن المتحدث الرسمي باسم جامعة البلقاء التطبيقية أن المؤتمر الصحفي الذي سيعقده الدكتور / أحمد فخري العجلوني، سوف يكون في العاشرة صباحاً بتوقيت المملكة وحددت الجامعة شروط حضور المؤتمر للسادة الإعلاميين، وضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية الخاصة بتجنب الإصابة بفيروس كورونا وارتداء الكمامات الطبية أثناء المؤتمر، وبعد نهاية المؤتمر سوف ترفع النتيجة فوراً.

إجمالي عدد الطلاب المقيدين في الدورة الشتوية للشهادة الجامعية المتوسطة الشامل بالأردن 8614 طالب وطالبة. عدد الطلاب الذين تقدموا وأدوا الامتحانات في الدورة الشتوية 2022/2021 بلغ نحو 5332 طالب. عدد الكليات الجامعية والجامعية المتوسطة يبلغ 49 كلية. عدد البرامج الدراسية بجامعة البلقاء التطبيقية يبلغ 140 برنامج دراسي. عدد البرامج الجديدة المستحدثة بجامعة البلقاء هذا العام يبلغ 81 برنامج. البرامج القديمة التي توجد في الجامعة يبلغ 59 برنامج.

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كما جاء عبر الموقع الرسمي للجامعة أنه في العاشرة صباحاً، سوف ينطلق المؤتمر بكلمة من السيد رئيس الجامعة، يهنئ الطلاب الناجحين في الدورة الشتوية ثم يبدأ في إعلان تفاصيل النتيجة، من نسبة نجاح عامة وكافة التفاصيل، وبعد انتهاء المؤتمر سوف تطلق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي النتيجة عبر الرابط السابق ذكرة، حتى يتمكن الطلاب من الدخول عليه مباشراً والإطلاع على النتائج إلكترونياً.