الأعلى منذ 3 أشهر.. باكستان تسجل رقما قياسيا بإصابات كورونا فى البلاد

جدة - نرمين السيد - سجلت السلطات الصحية فى باكستان، 1085 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية فى أعلى حصيلة إصابات يومية منذ حوالى 3 أشهر، ليرتفع بذلك إجمالى الإصابات المؤكدة فى البلاد إلى مليون و299 ألفا و848 شخصا.





وأفاد المركز الوطنى المعنى برصد تطورات فيروس كورونا فى وزارة الصحة الباكستانية، حسبما ذكرت صحيفة "دون" الباكستانية، اليوم الخميس، بأن البلاد سجلت فى الفترة نفسها 5 وفيات جديدة جراء الإصابة بالفيروس فى البلاد، ليصل إجمالى الوفيات إلى 28 ألفا و955 حالة. وأضاف المركز، أن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى مليون و257 ألفا و847 متعافيا بعد تماثل 247 حالة للشفاء على مدار الـ24 ساعة الماضية.

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