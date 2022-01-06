كان فى طريقه إلى العمل.. مستوطن يدهس شابا فلسطينيا برام الله

جدة - نرمين السيد - استشهد الشاب الفلسطينى، مصطفى ياسين فلنة (25 عاما) من قرية صفا غرب مدينة رام الله، صباح اليوم الخميس، بعد دهس مستوطن له وهو فى طريقه إلى العمل داخل الخط الأخضر.

وقال أحد أقرباء الشهيد إنه وعندما كان الشاب الشهيد يهم بعبور الشارع متوجها إلى عمله دهسه المستوطن ليلقى مصرعه على الفور.

والشاب متزوج وأب لرضيعة تبلغ من العمر عاما ونصف.