استشهاد فلسطينى خلال مواجهات مع الاحتلال فى نابلس

جدة - نرمين السيد - وقالت مصادر أمنية فلسطينية، إن مواجهات اندلعت عقب اقتحام الاحتلال، لمنطقة بلاطة البلد شرق نابلس، وأطلق جنود الاحتلال خلالها الأعيرة النارية، ما أدى إلى إصابة الشاب ويدعى باكير محمد موسى حشاش (21 عاما) بجروح حرجة، نقل على إثرها إلى المستشفى، إذ تم إعلان استشهاده.

وقال ناطق باسم الجيش الإسرائيلى إن اشتباكات مسلحة وقعت بين مقاومين وقوات الاحتلال التى اقتحمت نابلس لاعتقال أحد المطلوبين.