توقيع اتفاقية تعاون دفاعى بين اليابان وأستراليا

وأشارت وكالة الأنباء اليابانية كيودو اليوم، إلى أن الاتفاق من شأنه أن يسرع من النشر المتبادل لقوات الدفاع الذاتى اليابانية وأفراد قوات الدفاع الأسترالية ويخفف القيود المفروضة على نقل الأسلحة والإمدادات من أجل التدريب المشترك وعمليات الإغاثة فى حالات الكوارث.
وقال كيشيدا -عند التوقيع على الاتفاقية -"هذه اتفاقية تاريخية سترفع التعاون الأمنى بين اليابان وأستراليا إلى مستوى جديد".
وقال موريسون إن الاتفاقية ستمكن البلدين من التعاون على مستوى عال.
وتسعى اليابان إلى التوصل إلى مثل هذا الاتفاق مع بريطانيا -التى بدأت اليابان مفاوضات معها فى أكتوبر- وفرنسا حيث يعمل البلدان على زيادة التعاون الدفاعى مع طوكيو ردا على النفوذ الصينى المتزايد، بحسب الوكالة اليابانية.
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