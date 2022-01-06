كيف أعرف رقم الضمان الإجتماعي الخاص بي 1443

يبحث الملايين من مستفيدي الضمان الإجتماعي في المملكة العربية السعودية عن كيف أعرف رقم الضمان الإجتماعي الخاص بي على محرك البحث “جوجل”، وتُعد خدمة الإستعلام عن رقم الضمان الإجتماعي أحد اكثر الخدمات الإلكترونية التي يبحث عنها أعداد كبيرة من المواطنين السعوديين ضمن الخدمات الإلكترونية التي توفرها وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية، ومن الجدير بالذكر أن الحكومة السعودية اهتمت في السنوات الأخيرة بالإعتماد في تقديم خدماتها للمواطنين على التقنية الحديثة ضمن رؤية السعودية 2030م بهدف توفير الوقت والجهد وتقليل الزحام أمام المؤسسات والجهات الحكومية المعنية بتقديم الخدمة، وفي إطار حرصنا في موقعنا بتوضيح جميع الخدمات الحكومية المقدمة نكتب لكم في هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” عن كيفية معرفة رقم الضمان الإجتماعي كما وضحنا لكم في مقال سابق كيفية التسجيل في الضمان الإجتماعي، فإلى نص المقال.

كيف أعرف رقم الضمان الإجتماعي الخاص بي

نوضح لكم أبرز الطرق للإستعلام عن رقم الضمان الإجتماعي الخاص بكم كالتالي:

يُمكنكم معرفة رقم الضمان من خلال الولوج إلى الموقع الرسمي لوزارة التضامن الإجتماعي على شبكة الإنترنت.

على شبكة الإنترنت. أو عن طريق التوجه إلى فروع الضمان الإجتماعي المنتشرة في المدن والمحافظات بالمملكة.

أو يُمكنكم الإتصال على الأرقام التالية 203.33.33 أو 080.200.72.00.

خطوات الإستعلام عن الضمان الإجتماعي إلكترونياً

يُمكنكم الإستعلام عن رقم الضمان الإجتماعي الخاص بكم إلكترونياً من خلال موقع وزارة التضامن الإجتماعي، فقط اتبع الخطوات التالية:

أولاً قم بالولوج وتسجيل الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الضمان الإجتماعي على الإنترنت.

ثانياً ابحث عن قائمة الخدمات الإلكترونية واضغط عليها.

ثالثاً املأ كافة البيانات المطلوبة منك بشكل صحيح مثل رقم الهوية وبطاقة الأحوال المدنية ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني وغيره.

رابعاً عند الإنتهاء من كتابة البيانات المطلوبة اضغط على زر إرسال حيث بتم إرسال رقم على بريدك الإلكتروني المسجل.

خامساً اكتب هذا الرقم المُرسل على بريدك الإلكتروني على الصفحة الرئيسية للموقع لمعرفة إذا كنت من مستفيدي الضمان أم لا.

الإستعلام عن الضمان الإجتماعي برقم الهوية

تسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية إلى تقديم كافة خدماتها للمواطنين السعوديين إلكترونياً في إطار تطوير التحول الرقمي الذي تهدف إليه المملكة العربية السعودية، ولذلك تتيح الوزارة خدمة الإستعلام عن الضمان الإجتماعي برقم الهوية إلكترونياً على موقعها الرسمي عبر عدة خطوات وضحناها لكم بالتفصيل في مقال سابق، للإطلاع عليه قم بالنقر على الرابط المظلل ليتم نقلك إلى نص المقال.

الإستعلام عن الضمان الإجتماعي برقم الطلب

ويُمكنكم أيضاً الإستعلام عن الضمان الإجتماعي الخاص بكم بإستخدام رقم الطلب من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية والبحث في قائمة الخدمات الإلكترونية عن خدمة الإستعلام عن الضمان الإجتماعي، وبعد ذلك قم بإتباع الخطوات المتبقية والتي بيناها لكم خلال مقال بعنوان كيفية الإستعلام عن الضمان الإجتماعي برقم الطلب.

استعلام الضمان الإجتماعي بالسجل المدني

نوفر لكم على موقعنا كافة الطرق لإجراء الإستعلام عن الضمان الإجتماعي الخاص بكم، وكما وضحنا لكم خطوات الإستعلام بإستخدام رقم الهوية ورقم الطلب، نوضح لكم الآن كيفية الإستعلام عن الضمان الإجتماعي بالسجل المدني، فقط قم بالولوج إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية واتبع كافة الخطوات الموضحة بمقال سابق كتبناه لكم، انقر على الرابط الموضح لينقلك إليه.