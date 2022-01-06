عاجل.. حساب المواطن يفاجئ المستفيدين “تم رفع الإيقاف” وتوضيحات مهمة بخصوص الرسالة

حساب المواطن يستمر في مراسلة المواطنين أول بأول مع صدور أي قرارات جديدة من المسؤولين عن تقديم خدمات حساب المواطن، وقد وصلت عدد من الرسائل إلى بعض المستفيدين والتي جعلتهم في حيرة من أمرهم، لذلك عملنا على توضيح بعض النقاط والتي أصدرها وضحها الحساب بشكل رسمي عبر خدمات المستفيدين، بعدما إنتشرت العديد من الإشاعات في الفترة الماضية حول قيام البرنامج بإستقبال طلبات من بعض المواطنين أو فتح التقديم من جديد، الجدير بالذكر أن أهلية الحساب قد صدرت وذلك مع الدفعة الأولى خلال شهر يناير والخمسين.

حساب المواطن يفاجئ المستفيدين

صدر يوم 4 من يناير أهلية حساب المواطن للدفعة 50 منذ إنطلاق البرنامج وذلك بالتزامن مع قرب صرف الدفعة للشهر الحالي، وقد وصلت حساب المواطن العديد من الرسائل عبر ردود تويتر بعد أن تم صدور الأهلية والتي أجاب على معظمها، ومن ضمن هذه الرسائل قيام بعض المستفيدين بطلب توضيح حول الرسالة التي وصلتهم والتي مفادها أنه “تم رفع الإيقاف عن الحساب بسبب عدم القيام بعملية الإفصاح عن الدخل بصورة صحيحة مع ضرورة التوجه إلى رابط ca.gov.sa، وذلك للقيام بالإفصاح وإعادة مراجعة الطلب للبحث عن إستحقاكم”.

رسالة حساب المواطن على الجوال

وحسب ما يتضح من الرسالة أن المواطنين وحتى هذه اللحظة لم يصدر حساب المواطن أي توضيحات رسمية حول سبب هذه الرسالة، وبطبيعة الحال فإن الإفصاح عن الدخل الشهري للأسرة أمر هام، وذلك للحد من الإيقاف بعيداً عن الرسالة التي وصلت إلى المستفيدين، يذكر أنع منذ أسابيع قد تم إنتشار إشاعات من قبل صفحات ومواقع حول إعادة التسجيل من جديد لمن لهم المرة الأولى، وهو ما نفاه البرنامج عبر حساباته الرسمية وأنه لا يزال التسجيل معلق حتى الٱن، وفي حال فتحه من جديد سوف يتم إعلام المواطنين.

حقيقة التسجيل في حساب المواطن

كما ذكرنا فإن التسجيل غير متاح في الفترة الراهنة وكل ما صدر هو الأهلية لشهر يناير فقط، ويمكن للمواطنين التقديم في الضمان الإجتماعي المطور للبحث عن أحقية المواطن في المعاش المقدم من الوزارة، ويمكنكم التوجه إلى الرابط المرفق بالمقال والذي يوجهكم إلى الموقع الرسمي للبرنامج الوطني للبحث عن الشروط وحاسبة المواطن.