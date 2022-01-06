بوابة برنامج ريف الإلكترونية | تعرف على طريقة التسجيل في دعم ريف واستعلم عن موعد صرف دعم يناير

البوابة الإلكترونية لبرنامج ريف، نتابع معكم بشكل مفصل طريقة التسجيل في دعم الريف الحكومي، عبر منصة ريف الإلكترونية “reef.gov.sa”، حيث يسعى العديد من العاملين في القطاع الزراعي الريفي والأسر المنتجة للاستفادة من دعم ريف المالي الغير مسترد، وذلك من أجل تنمية مشاريعهم الزراعية، حيث أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن استمرار التسجيل في ريف، وأشارت الوزارة إلى أن عملية التقديم إلكترونيا تتم من خلال إدخال عدد من البيانات المطلوبة من المتقدم بجانب توافق الشروط المعلنة والتي سنتعرف عليها معكم في سطور هذا المقال، وأكدت الوزارة على أن عشرات الآلاف من المواطنين السعوديين قد استفادوا من برنامج دعم ريف.

رابط التسجيل في برنامج ريف للدعم المادي

فعلت وزارة البيئة والمياه والزراعة الرابط الإلكتروني الخاص بالتسجيل في برنامج دعم ريف، حيث أصبح بإمكان جميع المواطنين في كافة أنحاء السعودية التسجيل في البرنامج، وذلك في المناطق التي يشملها دعم ريف، كما قام ريف بتوسعة المنطقة التي يشملها الدعم، ويأتي ذلك في إطار تحقيق التنمية الزراعية المستدامة وتطوير ونهضة الزراعة في المملكة، كما يساهد في زيادة دخل صغار المزارعين، ويعزز التنمية المتوازنة، ويعمل على الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، حيث يتم استغلال جميع الموارد المائية والطبيعة والزراعية استغلال أمثل لتحقيق هذه التنمية، وهذا البرنامج هو أحد ثمار رؤية المملكة 2030.

ما هي شروط دعم ريف للحصول على الدعم

أعنلت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن العديد من الشروط التي يجب أن تتطابق في المستفيدين، حيث يقوم المواطن في البداية بتقديم طلب عبر منصة ريف، ثم بعد ذلك يتم دراسة الطلب الخاص بكافة المتقدمين خلال فترة عمل 60 يوم، ثم يتم دراسة أهلية الاستحقاق وتطابق الشروط، وفي حالة قبول الطلب يتم صرف وايداع الدعم المالي في حسابات البنكية للمستفيدين، وتتمثل شروط الدعم فيما يلي.

أولا يكون المتقدم سعودي الجنسية أو حاملة لبطاقة التنقل. يشترط أن لا يقل عمر المتقدم عن 21 عام. الدخل الشهري يجب أن لا يتجاوز 9000 ريال. أن تحصل الأسر المنتجة على وثيقة العمل الحر. يجب على المتقدمين امتلاك حساب بنكي نشط. يشترط في المتقدم أن لا يكون عاملا لدى القطاع الخاص أو العام. عند التقديم يتم التقديم عبر منصة ريف.

زيارة رابط منصة ريف الرسمي على شبكة الانترنت.

تظهر لك عبارة البدء في طلب الدعم انقر عليها.

عمل حساب جديد في المنصة وكتابة البيانات المطلوبة.

الآن ادخال كلمة السر واسم المستخدم.

ادخال رقم الهاتف المحمول حتى تحصل على كود التحقق.

بعد الانتهاء من كافة الخطوات انقر تسجيل.

طريقة التسجيل في برنامج دعم ريف