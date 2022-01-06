نتائج الشامل جامعة البلقاء التطبيقية الدورة الشتوية في الأردن عبر موقع shamel.bau.edu.jo

نتائج الشامل جامعة البلقاء التطبيقية ، تم الاعلان اليوم الخميس 06-01-2022 في الأردن عن نتائج امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الشامل) الدورة الشتوية على الساعة العاشرة صباحا عبر موقع وحدة التقييم والامتحانات العامة جامعة البلقاء التطبيقية، حيث تم عقد مؤتمر صحفي في مركز الجامعة وبحضور العديد من الكوادر الإدارية يتقدمهم أحمد العجلوني رئيس الجامعة وتم الإعلان عن نسب النجاح الخاصة بنتائج الشامل الدورة الشتوية للعام الدراسي 2021-2022، يذكر ان عدد الطلاب الذين اجتازوا امتحان الشامل لهذه الدورة بلغ اكثر من 8614 طالب وطالبة من تسعة وأربعون كلية، ومن خلال موقع ثقفني الاخباري سنتعرف على رابط نتائج الشامل الدورة الشتوية 2021 واهم الخطوات التي يمكن من خلالها الاستعلام عن النتائج.

نتائج الشامل جامعة البلقاء التطبيقية

بعدما تم الإعلان اليوم عن نتائج الشامل الدورة الشتوية، أكد الدكتور احمد فخري العجلوني أن نسبة النجاح في الامتحان الشامل 62.39 % وتعتبر نسبة جيدة مقارنة بالسنوات الماضية، مؤكدا ان الدورة الشتوية 2022 كانت من اكبر الدورات التي عرفتها جامعة البلقاء، كما ان الطلاب المشتركين بلغ عددهم (8614) وتعتبر زيادة كبيرة واقبال معظم الطلاب على التعليم التقني والتطبيقي بعد ان عملت الجامعة على تحديث المنظومة التعليمية للجامعة وفق التطورات التي تعرفها المنظومات التعليمية الحديثة على مستوى كافة دول العالم.

رابط نتائج الشامل الدورة الشتوية 2022

بعد ان اعلن الدكتور العجلوني أسماء الطلبة الأوائل الذين اجتازوا امتحان الشامل دورة 2022 على مستوى جامعة البلقاء التطبيقية بالمملكة الهاشمية الأردنية. ازداد البحث بشكل مستمر عن موقع نتائج الشامل وما هي اهم الخطوات التي يستطيع عبرها الطلاب الاطلاع على نتائجهم. حيث اتاحت وازرة التعليم العالي والبحث العلمي في الأردن بالتعاون مع جامعة البلقاء رابط نتائج الشامل الدورة الشتوية. والذي يكن الحصول من خلاله على النتائج بكل سهولة وبشكل الكتروني عبر اتباع الخطوات التالية:

في البداية يدخل الطالب او الولي على موقع نتائج الشامل جامعة البلقاء التطبيقية ثم يجب على الطالب تدوين كافة البيانات الخاصة بالاستعلام عن النتائج بشكل صحيح ودقيق وفي المكان المخصص لها. ومن ضمنها رقم المقعد الخاص بع. واخير الضغط على مربع البحث وسوف تظهر نتائج الشامل 2022

يذكر ان امتحانات الشامل لهذه الدورة التي تم اجتيازها في جامعة البلقاء التطبيقية الأردنية. عرفت ظروف استثنائية وتحديات صعبة بسبب انتشار فيروس كورونا. حيث تم اجتياز الامتحانات تحت إجراءات احترازية مشددة حفاظا على صحة وسلامة الطلاب والكوادر التعليمية. حيث فرض عليهم بروتوكول صحي يلزمهم تلقيهم جرعتين من اللقاح للدخول على الجامعة أثناء فترة امتحان الشامل 2022.