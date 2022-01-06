رئيس وزراء باكستان يعتزم زيارة الصين مطلع الشهر المقبل

جدة - نرمين السيد - أعلن خالد منصور المساعد الخاص لرئيس الوزراء الباكستانى لشؤون الممر الاقتصادى الصينى الباكستانى، إن رئيس الوزراء عمران خان أمر بالقضاء على الروتين الذى يعوق الاستثمار الصينى فى باكستان، حيث يستعد لزيارة بكين الشهر المقبل.





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