إسرائيل تسجل رقما قياسيا جديدا فى إصابات كورونا اليومية

جدة - نرمين السيد - وأشارت "الصحة الإسرائيلية" وفقا لما نقلته صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية على موقعها الإلكترونى- إلى تواجد 134 شخصا فى حالة خطيرة من بينهم 41 منهم على أجهزة التنفس الصناعى. وبلغ إجمالى الحالات المصابة فى إسرائيل مليونا و492 ألفا و37 حالة فى حين بلغ إجمالى حالات الوفاة 8 آلاف و253 حالة.

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