بلجيكا تسجل أكثر من 27 ألف إصابة جديدة بكورونا فى 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - وذكرت وزارة الصحة البلجيكية وفق ما أوردته صحيفة بروكسل تايمز اليوم الخميس، أن حصيلة الوفيات بلغت 28 ألفا و429 حالة بعد أن سجلت أمس 22 حالة وفاة جديدة.
وأشارت الوزارة إلى أن حالات التعافى فى البلاد ارتفعت إلى مليون و826 ألفا و655 متعافيا منذ بدء الجائحة فى البلاد.
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