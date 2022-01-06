وقف المعاملات المصرفية والبورصة فى كازاخستان

جدة - نرمين السيد - وقال رمضانوف -فى تصريحات نقلتها وكالة (تاس) الروسية، اليوم الخميس- "وفقا للأمر التنفيذى لرئيس الدولة تم فرض حالة الطوارئ فى جميع مناطق جمهورية كازاخستان لأغراض دعم أمن السكان، وإن وكالة جمهورية كازاخستان لتنظيم وتطوير السوق المالية والبنك الوطنى الكازاخستانى - فى ضوء عمليات مكافحة الإرهاب التى تقوم بها وكالات إنفاذ القانون ومع مراعاة الإخفاقات المؤقتة فى تشغيل الإنترنت ولحماية حياة وصحة موظفى المؤسسات المالية ومستهلكى الخدمات المالية- تعلن تعليق العمليات". وأضاف أن الوكالة والبنك الوطنى يحثان المواطنين ووسائل الإعلام بشدة على الثقة بمصادر المعلومات الرسمية فقط. وفى سياق متصل، صرح السكرتير الصحفى للبنك الوطنى الكازاخى، بأن عمليات جميع المؤسسات المالية فى كازاخستان متوقفة فقط لليوم 6 يناير حتى الآن.

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