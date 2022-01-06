إلغاء أكثر من 60 رحلة جوية محلية في اليابان بسبب الثلوج الكثيفة

ألغيت في اليابان، اليوم الخميس، أكثر من 60 رحلة جوية داخلية بسبب الهطول الكثيف للثلوج في العاصمة طوكيو.
وقالت الأرصاد الجوية المحلية إن درجة الحرارة في طوكيو لا تزال عند مستوى الصفر، لكنها قد تنخفض إلى درجتين تحت الصفر، في حين قد تبلغ كثافة الثلوج نحو 5 سنتمترات. ودعت السائقين والمارة لتوخي الحذر بسبب خطر تكوين قشرة جليدية.
كما تتساقط الثلوج بغزارة في عدد من المناطق بشرق اليابان، بما فيها محافظتا شيزوكا وكاناغاوا.
ووفقا للوحات التسجيل الإلكتروني في مطاري ناريتا وهانيدا بطوكيو فقد أدى الهطول الكثيف للثلوج إلى إلغاء حوالي 60 رحلة جوية محلية.
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