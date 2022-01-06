رئيس الوزراء الفرنسي يعلن عدم تأييد فرض التطعيم الإجباري بشأن كورونا

قال رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس اليوم الخميس إن فرض التطعيم الإجباري للحد من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا لن يكون مجديا بالدرجة الكافية نظرا لأن هذه الخطوة ستجلب مشكلات أكثر.

وقال كاستكس لقناة بي.إف.إم وإذاعة آر.إم.سي: “نواجه بالفعل بعض الصعوبات في مسألة فرض الالتزام بالجواز الصحي. هذه المشكلات ستصبح أكبر إذا جعلنا التطعيم إجباريا”.

وسجلت فرنسا أمس الأربعاء أكثر من 332252 إصابة جديدة بكوفيد-19 في زيادة قياسية، فضلا عن تسجيل 246 وفاة بالمرض في المستشفيات.

وأعلنت إيطاليا أمس الأربعاء أنها ستفرض التطعيم الإجباري على من تجاوزت أعمارهم الخمسين، لتكون واحدة من بضع دول أوروبية اتخذت خطوات مماثلة في محاولة لتخفيف الضغط على النظام الصحي وخفض الوفيات.