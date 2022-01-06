أبرز مميزات وعيوب لعبة ببجي الكورية 2022 وطريقة تحميلها

أبرز مميزات وعيوب لعبة ببجي الكورية 2022 حيث تعتبر لعبة ببجي الكورية هي النسخة الثانية من ببجي، حيث قامت دولة كوريا الجنوبية بعمل نسخة من اللعبة خاصة بها، فجذبت هذه النسخة الكثير من محبين ببجي، لأنها تقوم بإعطاء اللاعبين صناديق، وهدايا، غير متاحة في النسخة المشورة في العالم.

مميزات ببجي الكورية

تلاشت ببجي الكورية بعض المشاكل التي توجد في لعبة ببجي العالمية، حيث قامت بإضافة سيرفر أوروبا والتي يعتبر من أكثر أنواع السيرفر قوة في الاتصال، لأن لعبة ببجي العالمية تعاني من لاج في الاتصال وهذا يعود إلى جودة السيرفر سواء كان أوروبا أو أمريكا الشمالية.

وتعمل لبعة ببجي الكورية على تحميس اللاعبين إلى خوض المنافسات من خلال تقديم الهدايا والصناديق الأسطورية، التي تحتوي على جوائز هائلة، فمثلا تقوم اللعبة بإرسال صندوق أسطوري عند الفوز في المباراة وتحقيق قتل ١٥ لاعب، كما قامت لعبة ببجي الكورية بتصليح جميع الأخطاء في لعبة ببجي العالمية، حيث أصبح اللعب فيها سهل عن غيرها، كما عملت على إصلاح مشاكل الاتصال.

هل يمكنني اللعب مع أصدقائي في نسخة ببجي الكورية؟

يتساءل الجميع حول لعبة ببجي الكورية، فيريدون معرفة هل يجب عليهم إزالة لعبة ببجي العالمية لكي يتمكنوا من تنزيل النسخة الكورية، فقامت ببجي الكورية بإنهاء هذا الجدل حيث قامت بالإعلان عن أنه يمكنك تنزيل النسختين على جهازك المحمول، كما يمكنك إضافة أصدقائك على تلك النسختين، لكي تتمكنوا من خوص مباراة بدون تعقيد.

عيوب النسخة الكورية

لا تدعم ببجي الكورية المستوى الذي حصل عليه اللاعب في ببجي العالمية، فمهما كان مستواك مرتفعًا فسوف تبدأ من الصفر عند تثبيت ببجي الكورية، كما يجب على اللاعب أن يقوم بإضافة أصدقائه من بداية تسجيله في اللعبة، لكي يتمكن من اللعب معهم من خلال كتابة الأي دي الخاص بالأصدقاء، في محرك البحث الخاص باللعبة.

طريقة تثبيت ببجي الكورية

للأسف لا توجد لعبة ببجي الكورية في متجر بلاي، لذا عليك تثبيت برنامج VPN وقم بتغير الأيدي الخاص بالجهاز المحمول إلى دولة كوريا، لكي تتمكن من الحصول على اللعبة في المتجر الخاص بك.