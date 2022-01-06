عروض هايبر بنده بالسعودية مستمرة وبقوة وخصومات تصل ل60٪

هايبر بنده في المملكة العربية السعودية، يعد من أضخم المراكز التجارية التسويقية والأكثر مبيعاً وانتشاراً على الإطلاق، ويتميز بإستمرار العروض والخصومات على جميع السلع والمنتجات الضرورية لكل بيت، ويوجد له العديد من الفروع في جميع أنحاء السعودية وأيضاً يوجد منه العديد من الفروع في جميع الدول العربية، ويتميز ايضاً بتفاوت الاسعار لتناسب جميع الفئات كل هذا من أجل إرضاء جميع العملاء.

عروض هايبر بنده بالمملكة العربية السعوديه :

عروض هايبر بنده مازالت مستمرة وبقوة ويشمل كل السلع والمنتجات الضرورية المتواجده بداخله وأيضاً جميع الأقسام المتواجدة داخل الهايبر كقسم السلع الغذائية وما فيه من قسم اللحوم والدواجن والالبان والجبن والخضروات والفاكهة ويتميز هايبر بنده بجودة وضمان جميع المنتجات الغذائية لنسبة100٪، وأيضاً قسم العناية الشخصية والأجهزة الكهربائية وقسم المفروشات والأجهزة الذكية كالشاشات الحديثة والهاتف المحمول، وتصل خصومات هايبر بنده بمناسبة العام الجديد ل 60٪ وسوف نتكلم عن العروض الأسبوعية بالتفصيل في الأسطر الأتية من خلال موقع ثقفني.

عروض هايبر بنده على السلع والمنتجات الضرورية:

يتواجد داخل العرض الأسبوعي كل ما هو ضروري للبيت والأسرة، يشمل العرض العديد من الأجهزة المنزلية كعجان سينكور، فرامة لحم مولينكس، مكواة بهار كي أون، عحانة مع خلاط معدني اريتي، غلاية ستانلس ستيل كولين، عصارة كليك أون، والعديد من السلع الغذائية كدجاج برديكس، خضروات مشكلة السنبلة، نقانق دجاج /بالجبنة داري، كل منتجات ساديا الدجاج والخضار المشكل والبرجر البقري، والمنظفات وقسم الألبان والجبن كجبنة رومي تشيزا لاند، جبنة موزاريلا البقرات الثلاث، جبن شيدر أحمر /أبيض ويكسفورد، جبن قريش جرين لاند، لبنة تركية السنبلة، وسوف نتناول العرض الأسبوعي بالتفصيل.

خلاط سينكور sencor Blender،عالي الجودة و متعدد الاستخدام لاغني عن تواجدة داخل المطبخ، السعر قبل العرض 299 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 215 ريال سعودي.

عجانة سينكور، متعددة الأستخدامات عجان وخلاط ومفرمة وعصار كل هذا فجهاز واحد، السعر قبل العرض 999 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 839 ريال سعودي.

فرامة لحم مولينكس، لفرم اللحم بأهلي جودة السعر قبل العرض 1149 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 699 ريال سعودي.

عروض هايبر بنده على الأجهزة الكهربائية :

برجر دجاج مغلف بالخبز طيبات الإمارات 12 قطعة(900جم)، عالي الجودة ومضمون 100٪، إشتري بنصف الثمن، السعر قبل العرض 28.95 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 16.95 ريال سعودي.

لفائف التورتيلا سادة كبيرة (875 جرام)، لعمل أشهى السندوتشات بعيش التورتيلا اللذيذ، إشتري واحدة وأحصل على واحدة مجاناً، السعر قبل العرض( 2 كيس) 37.90 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 22.95 ريال سعودي.

كريزي قطع دجاج الكبير (1 كيلو)، السعر قبل العرض 41.50 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 24.95 ريال سعودي.

عروض هايبر بنده على المنتجات الغذائية: