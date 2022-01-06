رابط تقديم وظائف نقل الخدمات الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الموعد والشروط عبر gph.gov.sa

رابط تقديم وظائف نقل الخدمات التابع للرئاسة العامة لشؤون الحرمين، من أهم الروابط بحثاً على محرك البحث جوجل، وذلك بعد أن أعلنت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين عن توفر عدد من الوظائف لديها في وظيفة نقل الخدمات، ويجب على من يرغب في التقديم وتتوافر به الشروط سرعة التسجيل على الموقع الإلكتروني الخاص بالتقديم، حيث يتم انتقاء واختيار أفضل العناصر لخدمة الحرمين الشريفين، وذلك وفق الشروط والضوابط الموضوعة والتي سوف نستعرضها معكم في الفقرات التالية.

ويجب على من يسعى للتسجيل على هذه الوظائف سرعة تجهيز كافة المستندات اللازمة والأوراق الثبوتية الدالة على توافر شروط الوظيفة فيه، والإسراع في التقديم في الموعد المحدد قبل غلق باب التقديم، وفيما يلي سوف نستعرض معكم رابط تقديم وظائف نقل الخدمات، وطريقة التقديم وموعد وشروط التسجيل، وذلك من خلال هذا المقال وعبر موقع ثقفني المتميز.

رابط تقديم وظائف نقل الخدمات

يتم التسجيل على وظائف نقل الخدمات التابعة للرئاسة العامة لشؤون الحرمين إلكترونياً، وذلك تسهيلاً على المتقدمين وتوفيراً للوقت والجهد، ومنعاً للتزاحم والاختلاط والتعرض لخطر الإصابة بفيروس كورونا الخطير، ويتم التسجيل بالقيام ببعض الخطوات السهلة والبسيطة وهذه الخطوات كالتالي:-

الدخول على الموقع الإلكتروني للرئاسة العامة لشؤون الحرمين gph.gov.sa.

إدخال كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

اختيار وظيفة محددة وفق الشروط المطلوبة والتي تتناسب مع المؤهل وباقي الشروط.

إرفاق كافة المستندات المطلوبة والدالة على توافر الشروط في المتقدم.

النقر على أيقونة “إرسال”.

مدير عام التشغيل والصيانة “المرتبة الرابعة عشر”. مدير عام الدراسات والمشاريع “المرتبة الثالثة عشر”.

أن لا يقل مؤهل المتقدم للوظائف عن الشهادة الجامعية.

أن لا يقل تقويم أدائه الوظيفي خلال السنتين الماضيتين عن تقدير ممتاز.

ضرورة أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك والنزاهة وغير محكوم عليه في أي قضايا مخلة بالشرف حسب اللوائح التنفيذية للموارد البشرية.

اجتياز المقابلة الشخصية.

الالتزام التام بكافة الإجراءات الاحترازية المطلوبة من لبس للكمامة والتباعد وغير ذلك من الإجراءات.

الوظائف المطلوبةشروط وظائف نقل الخدماتموعد التقديم

التقديم بدايةً من اليوم الخميس بتاريخ 03\06\1443 الموافق 06\01\2022، وينتهي التقديم يوم الجمعة بتاريخ 18\06\1443 الموافق 21\01\2022.