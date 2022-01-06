بولندا تسجل 16 ألفا و576 إصابة جديدة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة البولندية اليوم الخميس أنه تم تسجيل 16 ألفا و576 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا فى البلاد، ليرتفع بذلك العدد الإجمالى للإصابات بالفيروس إلى 4 ملايين و179 ألفا و292 حالة.





وأفادت الوزارة حسبما ذكر راديو "بولندا" فى نشرته الناطقة بالإنجليزية بأنه تم تسجيل 646 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس فى البلاد، ليرتفع بذلك إجمالى الوفيات إلى 99 ألفا و311 حالة. وأوضحت الوزارة أن هناك 18 ألفا و748 شخصا يخضعون للعلاج فى المستشفيات عقب إصابتهم بالفيروس، مشيرة إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 3 ملايين و683 ألفا و571 شخصا.

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