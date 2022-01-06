ضبط وكرًا للإرهابيين يحتوى على مواد متفجرة فى الأنبار

جدة - نرمين السيد - وقالت خلية الإعلام الأمنى فى بيان أوردته قناة (الإخبارية العراقية)،إنه خلال عملية استباقية استندت على اعترافات أحد الإرهابيين من المقبوض عليهم، تم ضبط أحد الأوكار الإرهابية المهمة التى كانت تشكل نقطة ارتكاز لتنقل الإرهابيين بين منطقتى الضبعة وجلبات جنوب قضاء الرطبة داخل العمق الصحراوى، حيث ضبط بداخلها 6 عبوات ناسفة و11 مسطرة تفجير وبندقية ومواد غذائية ومستلزمات طبية، مضيفًا أنه تم تفجير المواد من قبل الجهد الهندسى تحت السيطرة.

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