اليابان واستراليا تدينان تطوير كوريا الشمالية لأسلحة باليستية ونووية

جدة - نرمين السيد - أدان رئيس الوزراء اليابانى فوميو كيشيدا ونظيره الاسترالى سكوت موريسون، تطوير كوريا الشمالية لأسلحة نووية وصواريخ باليستية، وذلك بعد يوم من إطلاق (بيونج يانج) لما زعمت بأنه صاروخ طورته حديثا أسرع من الصوت.





وأعرب كيشيدا وموريسون - فى بيان مشترك عقب اجتماعهما الافتراضى، وفق ما أوردته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، اليوم الخميس، عن "مخاوف جدية" حيال الوضع فى بحر الصين الجنوبى والشرقى، فى انتقاد مستتر لأنشطة بكين البحرية الهادفة إلى تغيير الوضع الإقليمى الراهن لصالحها. ووفقًا للبيان، تشارك كيشيدا وموريسون مخاوف جدية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان المرصودة ضد الأويجور والأقليات الأخرى فى شينجيانج بالصين، وكذلك حملات بكين ضد الحركة المؤيدة للديمقراطية فى هونج كونج.

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