إيطاليا تلزم المواطنين فوق الـ 50 عامًا بالتطعيم ضد كورونا

جدة - نرمين السيد - قررت إيطاليا إلزام الأشخاص الذين يبلغون من العمر 50 عاما فأكثر بالتطعيم ضد فيروس كورونا، فى وقت تبذل فيه الدولة جهودا مكثفة لتخفيف الضغط على المستشفيات وتقليل الوفيات وسط زيادة كبيرة فى الإصابات بالفيروس.





وبعد هذا الإجراء من بين أقوى الإلزامات بالتطعيم فى أوروبا ويدخل حيز التنفيذ على الفور، وقد أيد الوزراء الإيطاليون بالإجماع هذه الخطوة على الرغم من الانقسامات بين الأحزاب التى تشكل الائتلاف واسع النطاق لرئيس الوزراء ماريو دراجى قبل اجتماع مجلس الوزراء الليلة الماضية.

كما قررت إيطاليا أيضا تشديد القواعد الخاصة بالتطعيم فى أماكن العمل، واعتبارا من 15 فبراير المقبل، سيتعين على الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما والذين يعملون سواء فى القطاع العام أو الخاص تقديم تصريح صحى يثبت التحصين أو التعافى من كوفيد-19، بحسب وكالة أنباء أنسا الإيطالية.

وتتعرض المستشفيات الإيطالية لضغوط متزايدة بسبب متحور أوميكرون. وسجلت إيطاليا 189 ألفا و109 حالات إصابة جديدة أمس الأربعاء و231 حالة وفاة، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 138 ألفا و276 شخصا، وهو أعلى معدل فى أوروبا بعد المملكة المتحدة.

وقال وزير الصحة الإيطالى روبرتو سبيرانتسا إن ثلثى مرضى كوفيد-19 فى وحدات العناية المركزة لم يحصلوا على اللقاح.