تأجيل المحادثات الثلاثية بين وزراء الدفاع لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان

أفادت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، بأنه تقرر تأجيل محادثات وزراء الدفاع لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان، التي كان من المقرر عقدها خلال الشهر الحالي.
وذكرت وسائل إعلام يابانية في وقت سابق أن الدول الثلاث قررت تأجيل المحادثات المقرر إجراؤها يوم الخميس المقبل في هاواي بسبب انتشار سلالة "أوميكرون" من فيروس كورونا.
وقال العقيد كون هونغ-شيك، المتحدث باسم الوزارة في مؤتمر صحفي "لم تكن هناك أي مناقشات حتى الآن حول موعد إعادة ترتيب المحادثات"، مضيفا: "لقد قررنا إجراء المشاورات ذات الصلة في وقت مناسب آخر".
ويأتي هذا بعد أن قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، إنه أصيب بكورونا في وقت سابق من الأسبوع الجاري.
ودرست الدول الثلاث ترتيب المحادثات الدفاعية حيث تسعى واشنطن جاهدة لحشد حلفائها والدول الشريكة لمواجهة الصين، وسط تنافس قوي بين القوى العظمى.
وعقدت الدول الثلاث آخر مرة الاجتماع الوزاري الثلاثي على هامش المحادثات الأمنية التي شاركت فيها رابطة دول جنوب شرق آسيا في بانكوك في نوفمبر 2019.
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