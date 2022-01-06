12 قتيلا في صفوف قوات الأمن جراء أعمال الشغب في كازاخستان

قتل 12 من عناصر قوات الأمن وجرح 353 آخرون في أعمال الشغب والتظاهرات التي تهز كازاخستان منذ أيام. كانت تلك التقديرات وفقا لما أعلنته السلطات المحلية الخميس عبر القناة الحكومية “خبر24”. ونقلت وكالات أنباء تاس وإنترفاكس-كازاخستان وريا نوفوستي عن القناة، أنه “عثر على جثة أحدهم مقطوعة الرأس”.

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