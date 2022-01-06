الصين تعين مبعوثا خاصا إلى منطقة القرن الإفريقي

قال وزير الخارجية الصيني وانج يي اليوم الخميس خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الكيني في مومباسا، إن بكين ستعين مبعوثا خاصا لها في القرن الإفريقي لدعم الجهود المبذولة للتغلب على التحديات الأمنية في المنطقة.
وتنشط كينيا في الجهود الدبلوماسية الرامية لوقف الصراع في منطقة تيجراي في شمال إثيوبيا.
وقبل وصوله إلى كينيا توقف وانج في إريتريا المتورطة في الصراع في تيجراي.
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