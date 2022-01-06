رابط نتائج قبول الأمن الدبلوماسي نساء 1443 ورابط الاستعلام عن أسماء المقبولين مبدئياً وظيفة جندي

نتائج قبول الأمن الدبلوماسي نساء ورابط الاستعلام عن النتائج عبر موقع أبشر للتوظيف، من أكثر المواضيع بحثاً على محركات البحث المختلفة، بعد إعلان القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي ممثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن أسماء المقبولين في الأمن الدبلوماسي نساء 1443، قبول مبدئي على رتبة جندي في المسابقة الوظيفية التي تم التقديم فيها، يوم السبت بتاريخ 08\04\1443 الموافق 13\11\2021، فقد تم اليوم الإعلان عن المقبولات مبدئياً لهذه الوظائف، وتم اختيار المقبولين بعد مراجعة المستندات المقدمة من خلال استمارة التقديم الإلكترونية، وقبول من تتوافر فيه الشروط واستبعاد من لا تتوافر بها الشروط، وهذا القبول ليس نهائي بل هو قبول مبدئي يتبعه بعض الإجراءات الأخرى حتى يكون القبول نهائي، وتم الاختيار بعناية كبيرة لاختيار أفضل العناصر وفق الشروط اللازمة للوظيفة ودون أي واسطة وبشفافية تامة.

نتائج قبول الأمن الدبلوماسي نساء 1443

على جميع المقبولين في وظائف الأمن الدبلوماسي نساء تجهيز كافة المستندات للمطابقة عند إجراء المقابلة الشخصية، حيث لابد من اجتياز المقابلة الشخصية والتأكد من تطابق المستندات المرسلة في استمارة التقديم الإلكتروني، لإتمام عملية التوظيف بعد اجتياز المقابلة الشخصية، وهناك بحث مكثف على طريقة استعلام نتائج الأمن الدبلوماسي ورابط الاستعلام، وهو ما سوف نتناوله في الفقرة التالية.

يتم الاستعلام إلكترونياً من خلال الدخول على موقع أبشر توظيف الإلكتروني.

إدخال البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لها.

الضغط على أيقونة نتائج الأمن الدبلوماسي نساء ثم النقر على استعلام.

طباعة نموذج موعد المراجعة من منصة أبشر.

إحضار أصل بطاقة الهوية الوطنية ونسختين منها.

إحضار عدد 6 صور شخصية ملونة مقاس 6*4.

نسخة من سجل الأسرة لوالد المتقدمة مدون به اسم الوالدة.

نسخة من سجل الأسرة للمتقدمة في حال كونها متزوجة.

إحضار صورة من الورقة الخاصة بالعنوان الوطني.

أصل الشهادة الثانوية أو ما يعادلها مع عدد نسختين مصدقة طبق الأصل منها.

إحضار أصل الشهادات الإضافية والتي تم إرسالها في استمارة التقديم الإلكترونية.

السجل الأكاديمي للشهادات الإضافية ونسخة معتمدة طبق الأصل منها.

إحضار نسخة لنتيجة اختبار القدرات العامة قياس وموضح بها الدرجة.

من تحصل على الشهادة من خارج المملكة عليه إحضار شهادة معتمدة منها.

ملف لحفظ المستندات وقلم أزرق جاف.

رابط استعلام نتائج الأمن الدبلوماسي نساءالمستندات المطلوبة