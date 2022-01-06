معايير استحقاق الأرملة والمطلقة معاش الضمان الاجتماعي المطور ٢٠٢٢

صرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية أن هناك وضعت معايير استحقاق الأرملة والمطلقة معاش الضمان الاجتماعي المطور الجديد، حيث يقوم هذا النظام الجديد على علاج القصور الذي كان موجود في النظام القديم حتى يصل الدعم المالي لمستحقيه من المواطنين، ومن جوانب القصور هو عدم وضع برنامج تدريبي لمستفيدي الضمان الاجتماعي لتأهيلهم إلى فرص العمل المناسبة التي تساعدهم على تحسين أوضاعهم المعيشية والاقتصادية، بدلاً من اعتمادهم على المعاش الضماني، ومراقبة الفئات التي لها قدرة على العمل في البحث عن عمل من خلال المنصات الخاصة بوزارة الموارد البشرية، وحذف المواطنين اللذين لا يبحثون عن فرص عمل من معاش الضمان الاجتماعي، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على معايير استحقاق الأرملة والمطلقة معاش الضمان الاجتماعي المطور.

معايير استحقاق الأرملة والمطلقة معاش الضمان الاجتماعي المطور

هناك العديد من المعايير التي من خلالها يتم اختيار الأرملة والمطلقة للحصول على المعاش الضماني وهى كما يأتي:-

المطلقة التي تحصل على معاش تقاعدي ٢٠٠٠ ريال سعودي، إذا كان لديها خمسة أبناء وليس لديهم أي دخل مكتسب وتعيش في بيت الأسرة، ولا تملك المطلقة أي صكوك عقارية أو عمالة. يشمل معاش الضمان الاجتماعي المطلقة التي لديها أبناء وتعيش في منزل الأسرة، وتعتبر وأبنائها أسرة مستقلة. عند احتساب الاستحقاق من معاش المطلقة لا يحتسب من المعاش التقاعدي إلا 50%. المطلقة التي لديها ٣ أبناء وتسكن في منزل الأسرة وليس لديها دخل مكتسب أو غير مكتسب، وتعتبر وأبنائها أسرة مستقلة. الأرملة التي تسكن في منزل الأسرة ولديها ٦ أبناء وتحصل على معاش تقاعدي لزوجها المتوفي.

وقالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن معاش الضمان الاجتماعي المطور يعمل على دعم الفئات الأكثر احتياجا، ويأتي ذلك وفق مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠، وقالت أنه تم تصميم النظام الجديد للمعاش وفقاً للاحتياجات الفعلية للتطوير، ويراعي ذلك التصميم أفضل الممارسات العالمية لعدد من البرامج الاجتماعية والاقتصادية، وتتمثل التنمية المستقبلية في ثلاث محاور وهى اقتصاد مزدهر، ومجتمع حيوي، ووطن طموح.

وتعمل المملكة العربية السعودية على تطوير جميع المصالح الحكومية لكي تتناسب مع التطور العالمي، كما تسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية حتى يصل الدعم لمستحقيه.