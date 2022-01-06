وسط هلع وفزع.. فيديو لطائرة إيرانية تهبط في الشارع

اضطرت طائرة مدنية في إيران للهبوط الاضطراري في أحد شوارع محافظة أصفهان وسط البلاد، إثر خلل فني أصابها.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية "إيرنا" عن مسؤول في هيئة الطيران المدني أن طائرة تابعة لشركة "كاسبين" أقلعت من مدينة مشهد، شمال شرقي البلاد، باتجاه أصفهان.
لكن بسبب الخلل الفني، أجبرت الطائرة على الهبوط خارج مطار أصفهان.
ووثق أحد ركب الطائرة الذي خرج منها، عمليات إخلاء الركاب الذين بلغ عددهم 119 راكبا عبر السلالم المطاطية.
وكان الرجل يتحدث بلغة عربية وبلهجة عراقية، وقال: "الله أنقذنا الحمد لله .. حادث طيران".
وتقول السلطات الإيرانية إن أحد الركاب أصيب بجروح.
وهذه ليست أول مرة تهبط فيها طائرة إيرانية في شارع عام بعيدا عن مدرج المطار، فقد وقعت حادثة مماثلة في مطلع عام 2020.
ويرد كثيرون تكرار مثل هذه الحوادث في إيران إلى أن الأسطول الجوي قديم ومتهالك إلى حد كبير، لعدم توفر قطع الغيار.
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