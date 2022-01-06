ألمانيا: برلين وواشنطن لديهما وجهات نظر مختلفة بشأن تسليح أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - قالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بربوك، إن وجهات نظر برلين وواشنطن حيال إمداد أوكرانيا بالأسلحة تختلف اتفاقنا على دعم كييف فى مواجهة التهديد القادم من روسيا.





وجاء تصريحات بربوك، وفق ما نشرته الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس فى مؤتمر صحفى مشترك مع وزير الخارجية الأمريكى انتونى بلينكن أثناء زيارتها واشنطن.

وقالت بربوك "لدينا موقف مختلف بشأن توريد الأسلحة لأوكرانيا".

وفى حديثها عن العقوبات المحتملة، أفادت بربوك بأنه نظرا للوضع على الحدود الأوكرانية - الروسية، أكدنا بوضوح أن المزيد من التصعيد العسكرى وانتهاك سيادة أوكرانيا سيترتب عليه "عواقب اقتصادية هائلة تؤثر أيضا على القطاع المالى".

وأكدت الشركاء عبر الأطلسى ينسقون عن كثب مواقفهم بشأن هذه القضية، مشيرة إلى أن تداعيات تصرفات روسيا على أوكرانيا ستكون لها عواقب وخيمة، و"على الحكومة الروسية أن تدرك ذلك".

وشددت وزيرة الخارجية الألمانية على أن المخرج الوحيد من دوامة التصعيد هو الحوار الذى لا بديل له، قائلة إن الوضع سيناقش فى محادثات ثنائية مباشرة وأشكال أخرى.

ووفقًا للدبلوماسية الألمانية البارزة، تحاول ألمانيا إلى جانب فرنسا، تعزيز المفاوضات فى إطار صيغة نورماندى، كما تدعم جهود التفاوض داخل الناتو ومنظمة الأمن والتعاون فى أوروبا.

وتقوم بربوك بأول زيارة لها للولايات المتحدة كوزيرة للخارجية.

وفى واشنطن، أجرت محادثات مع بلينكن والتقت برئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسى.