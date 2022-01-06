إغلاق بورصة الكويت على انخفاض المؤشر العام بنسبة 0.12%

جدة - نرمين السيد - وتم تداول 341.11 مليون سهم عبر 9496 صفقة نقدية بقيمة 71.3 مليون دينار (نحو 235.2 مليون دولار). وارتفع مؤشر السوق الرئيسى 18.55 نقطة ليبلغ مستوى 5917.78 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت0.31 % من خلال تداول 158.2 مليون سهم عبر 4991 صفقة نقدية بقيمة 19 مليون دينار (نحو 62.7 مليون دولار). وانخفض مؤشر السوق الأول 4ر20 نقطة ليبلغ مستوى 7703.67 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.26 من خلال تداول 8ر182 مليون سهم عبر 4505 صفقات بقيمة 52.3 مليون دينار (نحو 172.5 مليون دولار). فى موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسى 50) 32.5 نقطة ليبلغ مستوى 6171.23 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.53 % من خلال تداول 123.2 مليون سهم عبر 3203 صفقات نقدية بقيمة 15.2 مليون دينار (نحو 50.16 مليون دولار). كانت شركات (قيوين أ) و(كامكو) و(دبي الأولى) و(استثمارات) الأكثر ارتفاعا أما شركات (استثمارات) و(جي إف اتش) و(أهلي متحد) و(عقارات ك) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (الأنظمة) و(امتيازات) و(النخيل) و(تحصيلات) الأكثر انخفاضا.

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