الأرصاد اليابانية تحذر من تساقط ثلوج كثيفة وسط العاصمة طوكيو

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن الأرصاد أصدرت التحذير لجميع بلديات طوكيو البالغ عددها 23، وأن السلطات المختصة ألغت اليوم أكثر من 60 رحلة جوية داخلية بسبب الهطول الكثيف للثلوج فى العاصمة.

وقالت الأرصاد الجوية إن درجة الحرارة فى طوكيو ما تزال عند مستوى الصفر، لكنها قد تنخفض درجتين تحت الصفر، فى حين قد تبلغ كثافة الثلوج نحو 5 سنتيمترات، ودعت الهيئة السائقين والمارة لتوخى الحذر بسبب خطر تكوين قشرة جليدية.

كما تتساقط الثلوج بغزارة فى عدد من المناطق بشرق اليابان، بما فيها شيزوكا وكاناجاوا.