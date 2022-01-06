جدة - نرمين السيد - أكد كارل نيهمر مستشار النمسا اليوم أن التطعيم الإلزامى ضد فيروس كورونا سيدخل حيز التنفيذ فى أول فبراير المقبل ولن يتم الالتفات إلى الانتقادات والمظاهرات المناهضة للتطعيم الإجبارى بسبب تصاعد الأزمة الوبائية فى البلاد.





وقال نيهمر، فى تصريحات اليوم الخميس قبل عقد اجتماع وزارى لرفيع لبحث تشديد قيود كورونا فى البلاد - أن تضاعف الاصابات المستمر بمتغير "أوميكرون" من فيروس كورونا فرض سرعة تطبيق التطعيم الإجبارى. وذكر نيهمر أن التطعيم سيكون إجباريا لأنه الوسيلة الوحيدة لتفادى الضغط على المستشفيات ولمنع تفاقم الأعباء على الأطقم الطبية. ومن جانب آخر، واصلت إصابات كورونا الجديدة ارتفاعها فى النمسا، حيث سجلت وزارة الصحة اليوم 8853 إصابة جديدة و21 حالة وفاة خلال 24 ساعة. وكانت وزارة الصحة النمساوية أعلنت أمس الأربعاء أن ست ولايات دخلت على القائمة الحمراء الخطرة فى إصابات كورونا فى مقدمتها العاصمة فيينا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تطبيق التطعيم الإجبارى ضد كورونا فى النمسا أول فبراير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.