تأجيل محادثات وزراء الدفاع الثلاثية بين كوريا الجنوبية وأمريكا واليابان

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الكورية كون هونج شيك، فى تصريح أوردته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، لم تكن هناك أى مناقشات حتى الآن حول موعد إعادة ترتيب المحادثات، لقد قررنا اجراء المشاورات ذات الصلة فى الوقت المناسب"

يأتى هذا بعد أن أعلن وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن إنه أصيب بفيروس كورونا فى وقت سابق من الأسبوع الجارى.

ودرست الدول الثلاث ترتيب المحادثات الدفاعية، حيث تسعى واشنطن جاهدة لحشد حلفائها والدول الشريكة لمواجهة الصين وسط تنافس قوى بين القوى العظمى.

وعقدت الدول الثلاث آخر مرة الاجتماع الوزارى الثلاثى على هامش المحادثات الأمنية التى شاركت فيها رابطة دول جنوب شرق آسيا فى بانكوك فى نوفمبر 2019.