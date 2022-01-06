مقتل 13 من قوات الأمن فى كازاخستان

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية اليوم الخميس عن مكتب قائد المدينة الكازاخستانية أن 13 من ضباط إنفاذ القانون قتلوا، من بينهم جثتان عثر عليهما مقطوعة الرأس.

يُذكر أن مجلس منظمة معاهدة الأمن الجماعى قرر إرسال قوات لحفظ السلام إلى كازاخستان، البلد العضو فى المنظمة، على خلفية الاضطرابات الأمنية هناك.

وجاء القرار استجابة لمناشدة الرئيس الكازاخى قاسم جومارت توكاييف قادة الدول الأعضاء فى المنظمة مساعدة بلاده فى مواجهة أحداث العنف والعصابات الإرهابية.

يُشار إلى أن منظمة معاهدة الأمن الجماعى، هى حلف سياسى عسكرى، انبثقت فى أكتوبر 2002 عن معاهدة الأمن الجماعى المبرمة فى 17 مايو 1992، وتضم روسيا الاتحادية وبيلاروس وكازاخستان وطاجكستان وقرغيزستان وأرمينيا.

وتتخذ منظمة معاهدة الأمن الجماعى من العاصمة الروسية موسكو مقرا لها، فيما تتناوب الدول الأعضاء على رئاسة المنظمة لولاية مدتها سنة واحدة. وتتبنى المنظمة جملة من الأهداف فى المجالين السياسى والعسكرى، أبرزها ضمان الأمن الجماعى والدفاع عن سيادة وأراضى الدول الأعضاء واستقلالها ووحدتها والتعاون العسكرى والحفاظ على الأمن والسلم فى المنطقة. كما تهدف المنظمة إلى مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، فيما يحظر ميثاقها على الدول الأعضاء استخدام القوة أو التهديد بها ضمن نطاق المنظمة والانضمام إلى أحلاف عسكرية أخرى، ويعتبر الاعتداء على أى عضو فى المنظمة اعتداء على سائر أعضائها.