كورونا.. إسرائيل تسجل حصيلة قياسية جديدة بعدد الإصابات

سجلت السلطات الصحية في إسرائيل، حصيلة قياسية جديدة بعدد إصابات فيروس كورونا.
وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية تسجيل أكثر من 16000 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، في حين تناقضت وزارتي الصحة والتعليم حول الاختبارات في المدارس.
وتم تحديد 16115 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بزيادة قدرها 4000 تقريبا عن اليوم السابق، وهو ما يمثل بالفعل رقما قياسيا جديدا.
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