موعد إعلان نتائج الضمان الاجتماعي المطور 1443 والفئات المستحقة بالمملكة العربية السعودية

موعد إعلان نتائج الضمان الاجتماعي المطور أعلنت وزارة الموارد الاجتماعية والتنمية السعودية عن بدء الإعلان عن مخرجات التطوير التدريجي لنظام الضمان الاجتماعي، كما صرحت الوزارة بأنها تعمل على إصدار النتائج تدريجياً، وأنك ستتلقى رسالة نصية بها نتيجة الاستحقاق في الفترة القادمة، جاء ذلك ردًا على تغريدة من الحساب الرسمي للوزارة بعنوان “رعاية العملاء”، استفسر فيها أحد المستفيدين عن مواعيد إعلان نتائج الضمان الاجتماعي المطورة، يشمل نظام الضمان الاجتماعي الجديد كلاً من الموظفين وغير الموظفين أو المتقاعدين، والمعيار الأساسي هو القدرة المالية على تلبية احتياجات المواطن الأساسية، بغض النظر عن عمر المستفيد.

في نظام ضمان اجتماعي متطور.

هل يحق للمتقاعدين وغير الموظفين الحصول على معاش تقاعدي؟

وبحسب نظام الضمان الاجتماعي المطور، حدد سلطان الجريس وكيل وزارة الموارد البشرية للتأمينات الاجتماعية الفئات المعرضة للإقصاء، وذكر الجريس في مقابلة هاتفية مع برنامج تلفزيوني أن معيار الاستبعاد يعتمد على الدخل وليس على فئة ديموغرافية معينة.

وبحسب وكيل وزارة الموارد البشرية، فإن التطوير الجديد لنظام الضمان الاجتماعي يشمل الموظفين وغير الموظفين أو المتقاعدين، على أن المعيار الأساسي هو القدرة المالية على تلبية احتياجات المواطن الأساسية، بغض النظر عن عمر المستفيد.

موعد إعلان نتائج الضمان الاجتماعي المطور

بعد أن استفسر أحد المستفيدين من الضمان الاجتماعي السابقين “هل تم التسجيل مسبقًا في الضمان، أم أن التسجيل السابق كافٍ؟” كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن موعد تطبيق النظام الاجتماعي المطور على مستفيدي الضمان الاجتماعي السابقين.

ورد الحساب الرسمي لرعاية المستفيدين بوزارة الموارد البشرية على تويتر: “لمدة لا تزيد عن سنتين، يستمر تطبيق نظام الضمان الاجتماعي السابق على المستفيدين المؤهلين المسجلين وقت دخول النظام حيز التنفيذ.”

وأوضح أن “النظام الذي تم إنشاؤه سيطبق عليهم، وسيتم قبول طلبات التسجيل تدريجياً بشرط استيفائها لمعايير التأهيل”، وأضاف “يرجى زيارة الرابط لمزيد من المعلومات حول الضمان الاجتماعي المطور”.

حالات استحقاق المطلقة والأرملة لمعاش الضمان المطور

يحق للمطلقات والأرامل الحصول على معاش نظام الضمان الاجتماعي المتقدم، بحسب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وأكدت أن النظام الأمني ​​الجديد لا يطالب المطلقة بمغادرة منزل عائلتها، وإنما يأخذ في الاعتبار عدد أفراد الأسرة.

وبحسب الوزارة فإن المطلقة التي لديها أطفال ويقيمون في منزل عائلتها تعتبر أسرة مستقلة، ويحتسب فقط نصف المعاش التقاعدي عند حساب الاستحقاق.

وأضافت أنه إذا كان لدى المطلقة خمسة أطفال وليس لديها دخل غير مكتسب، وبقيت في منزل أسرتها، وليس لديها وثائق عقارية أو عمل، فإنها تحصل على (2000) ريال من المعاش التقاعدي.

وأكدت وزارة الموارد أن حالة المطلقة التي لديها ثلاثة أطفال وتعيش في منزل أسرتها وليس لديها دخل مكتسب أو غير مكتسب تشمل معاش الضمان الاجتماعي للمطلقة التي لديها أطفال ويعيشون داخل منزل أسرتها وتعتبر مستقلة. الأسرة.

في حالة الأرملة التي لديها ستة أطفال وتعيش في منزل عائلتها وتتلقى دخلها من معاش زوجها المتوفى وليس لها مصدر آخر للدخل، أكدت الموارد إدراج معاش الضمان الاجتماعي. ولم يتبق لها سوى نصف معاش زوجها الراحل.