كيفية حجز موعد بلدية الروضة عبر بوابة بلدي balady.gov.sa وكيفية التواصل مع بلدية الروضة

يحتاج عدد كبير من الأشخاص في السعودية وبشكل خاص في مدينة الرياض للتعرف على كيفية حجز موعد بلدية الروضة من خلال بوابة بلدي، وذلك لكي يتم الاستفادة من الخدمات التي تقدمها بلدية الروضة والتابعة لأمانة الرياض، فنجد ان منطقة الرياض تقدر سكانها على نحو 271935 نسمة، والتي تم توزيعها على 18 حي سكني، حيث يعد بلدية الروضة من اهم المناطق التي تتضمن الكثير من المنشآت العمرانية في الرياض، وسوف نسلط الضوء من خلال هذه السطور على طريقة حجز موعد بلدية الروضة من خلال بوابة بلدي مباشرة الكترونيا.

كيفية حجز موعد بلدية الروضة عبر بوابة بلدي balady

تم تفعيل الرابط الالكتروني عبر بوابة بلدي الالكتروني لكي يتم حجز موعد بلدية الروضة في أمانة منطقة الرياض بسهولة بشكل الكتروني، على أن يتم ذلك تبعا لمجموعة من الخطوات وهي على النحو التالي.

الدخول في البداية الى بوابة بلدي مباشرة.

مباشرة. يتم اختيار تسجيل الدخول في المنصة من خلال ادخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

اختيار خدمات منصة بلدي، ومن ثم تهددي خدمة حجز موعد بلدية الروضة.

يتم تحديد أمانة منطقة الرياض.

يتم اختيار حجز الموعد ومن ثم تحديد التاريخ المناسب للمستخدم.

يتم تحديد موضع الزيارة.

يتم تحديد الوقت ومن ثم ارسال الطلب ليتم تأكيد حجز الموعد.

خدمات بلدية الروضة 1443

تقدم بلدية الروضة مجموعة من الخدمات التي تمثل أهمية كبيرة ويحتاج اليها الكثير من الاشخاص بالسعودية، ومن اهمها ما يلي.

تقديم طلب لاستخراج اصدار القرار المساحي.

تجديد رخصة البناء.

خدمات اصدار بدل فاقد لرخص البناء.

خدمات الاستعلام عن معاملة.

خدمات عرض رخص البناء.

كيفية التواصل مع بلدية الروضة منطقة الرياض

تم توفير اكثر من رقم للتواصل يتم من خلاله التواصل مع بلدية الروضة تبعا لمنطقة الرياض، حيث يتم التواصل من خلال الهاتف الذي تم تحديده وهو 00966114910881، حيث يتم الحصول على الخدمات التي تقدمها بلدية الروضة بسهولة من خلال تسجيل حساب جديد عبر منصة بلدي مباشرة، ومن ثم اختيار الخدمات المراد اجراءها ليتم حجز موعد لزيارة الروضة مسبقا.