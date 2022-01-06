سلم رواتب المعلمين الجديد 1443 مع العلاوات في السعودية

سلم رواتب المعلمين الجديد 1443 حيث كانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت عن الترقيات لعام 1443، والتي قيل عنها أنها تعتبر أكبر عدد من المعلمين والموظفين تم ترقيتهم في تاريخ البلاد، ويتساءل المواطنون عن جدول رواتب المعلمين الجديد لشغل الوظائف التدريسية الشاغرة في المملكة العربية السعودية، وفي المقال التالي أقرت حكومة المملكة العربية السعودية جدول رواتب المعلمين الجديد لعام 1443 هـ، وهو يشمل جميع رواتب المعلمين رجالاً ونساءً، بالنسبة للعاملين في القطاع التربوي في المملكة، يشتمل المقياس على جدول يسرد المستويات التعليمية، بدءًا من مدرس مساعد ثم يتقدم إلى مدرس كبير.

رواتب المعلمين في السعودية 1443

هناك اختلاف في رواتب المعلمين والمعلمات ويأتي ذلك حسب مستوى تعليمهم والدرجة التي حصلوا عليها رواتب المعلمين في كل مستوى من المستويات الستة التي يغطيها جدول رواتب المعلمين الجديد مدرجة أدناه:

مساعد معلم / معلم يكون راتبه في الدرجة الاولي 5200 ريالًا سعوديًا وفي الدرجة الثانية 5500 ريالًا سعوديًا وفي الدرجة الثالثة 5800 ريالًا سعوديًا وفي الدرجة الرابعة 6100 ريالًا سعوديًا وفي الدرجة الخامسة 6400 ريالًا سعوديًا أما الدرجة السادسة يكون 6700 ريالًا سعوديًا

معلم ممارس يكون راتبه في الدرجة الاولي 7570 ريالًا سعوديًا وفي الدرجة الثانية 8070 ريالًا سعوديًا وفي الدرجة الثالثة 8570 ريالًا سعوديًا وفي الدرجة الرابعة 9070 ريالًا سعوديًا وفي الدرجة الخامسة 9750 ريالًا سعوديًا أما الدرجة السادسة يكون 10070 ريالًا سعوديًا

معلم متقدم يكون راتبه في الدرجة الاولي 9950 ريالًا سعوديًا وفي الدرجة الثانية 10490 ريالًا سعوديًا وفي الدرجة الثالثة 11030 ريالًا سعوديًا وفي الدرجة الرابعة 11570 ريالًا سعوديًا وفي الدرجة الخامسة 12110 ريالًا سعوديًا أما الدرجة السادسة يكون 12650 ريالًا سعوديًا

معلم خبير يكون راتبه في الدرجة الاولي 12650 ريالًا سعوديًا وفي الدرجة الثانية 13250 ريالًا سعوديًا وفي الدرجة الثالثة 13850ريالًا سعوديًا وفي الدرجة الرابعة 14450 ريالًا سعوديًا وفي الدرجة الخامسة 15050 ريالًا سعوديًا أما الدرجة السادسة يكون 15650 ريالًا سعوديًا.

معايير ترقيات المعلمين في سلم الرواتب الجديد

هناك أربعة معايير يجب استيفائها حتى يتم اعتبار المعلمين ترقية:

ست سنوات لدرجة البكالوريوس وخمس سنوات للحصول على درجة الماجستير وأربع سنوات للحصول على درجة الدكتوراه.

الحصول على تقييم أداء مناسب حقًا في العمل.

الحصول على شهادة تدريس سارية المفعول.

الحصول على الحد الأدنى من نقاط النمو المهني وتقييم الممارسات الإبداعية من أجل التأثير على أداء الطالب.

متى تصرف رواتب المعلمين في السعودية

يشعر العديد من الموظفين، رجالاً ونساءً، العاملين في المملكة العربية السعودية بالفضول بشأن الموعد المحدد لدفع رواتب المعلمين في المملكة العربية السعودية، ونتيجة لذلك، تحدد وزارة المالية اليوم التاسع والعشرين من كل شهر كيوم موحد لسداد أجور الموظفين، وفي حال صادف هذا اليوم عطلة أو عطلة رسمية في الدولة يكون التبادل هو تأخرت بيوم واحد أو قدمت بيوم واحد.