أخبار اليمن : الأرصاد: أجواء باردة وأمطار على عدة محافظات

الأرصاد: أجواء باردة وأمطار على عدة محافظاتتوقع المركز الوطني للأرصاد أجواء باردة وهطول أمطار متفرقة متفاوتة الشدة على عدد من المحافظات خلال الـ24 ساعة المقبلة .

وأشار المركز في نشرته الجوية إلى أن الطقس سيكون بارداً نسبياً إلى بارد على المحافظات الجبلية خاصة محافظات لحج، وشمال إب والضالع، البيضاء، ذمار، صنعاء، عمران، صعدة وغرب مأرب والجوف وكذلك على أجزاء من الهضاب الداخلية .

كما توقع المركز هطول أمطار شتوية متفاوتة الشدة على أجزاء من المناطق الجبلية الغربية والجنوبية الغربية من لحج جنوبا حتى صعدة شمالا وقد تمتد شرقا باتجاه الهضاب الداخلية من أبين، شبوة وغرب مأرب والجوف وكذلك على أجزاء من السواحل الغربية والجنوبية والمناطق الداخليه المحاذية لها.

ومن المحتمل تشكل الشابورة المائية أو الضباب على أجزاء متفرقة من المرتفعات الجبلية لمحافظات أبين، لحج، تعز، إب، الصالع، ريمة، ذمار، المحويت وحجة.

ونبه المركز كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء المساء والصباح الباكر والمزارعين من الأجواء الباردة في المحافظات الجبلية وأجزاء من الهضاب الداخلية.

كما نبه سائقي المركبات في الطرقات والمنعطفات الجبلية أثناء المساء والصباح الباكر من التدني في مدى الرؤية الأفقية نتيجة تشكل الضباب والشبورة المائية والسحب المنخفضة, داعياً إلى توخي الحيطة أثناء هطول الأمطار.

ووفقا للمركز هطلت أمس أمطار متفرقة على أجزاء من المرتفعات الجبلية وخاصة الجنوبية الغربية منها وأجزاء من السواحل الجنوبية، حيث بلغت كمية الأمطار المسجلة في تعز 5.3 ملم وفي المكلا 0.3 ملم وكانت غزيرة خارج نطاق محطات الرصد الجوي.