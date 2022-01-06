أخبار اليمن : عالميا : وفاة 5 ملايين و480 ألف شخص بكورونا

عالميا : وفاة 5 ملايين و480 ألف شخص بكوروناأودى فيروس كورونا بحياة أكثر من 5 ملايين و480 ألف شخص حول العالم منذ بدء تفشيه فى ديسمبر عام 2019 وفقاً لآخر إحصائيات موقع وورلد ميترز الأمريكي.

ووفق الموقع فإن إجمالي الإصابات بالفيروس حول العالم وصل حتى الآن إلى 297827389 إصابة وإجمالي الوفيات إلى 5480907 حالات بينما بلغ إجمالي حالات التعافي من الإصابة 256699152 حالة.

ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر الدول الأكثر تضرراً من الفيروس من حيث الإصابات والوفيات بتسجيلها 853234 حالة وفاة من أصل 58592130 إصابة تليها الهند مع تسجيلها 482611 حالة وفاة من أصل 35105580 إصابة ثم البرازيل ثالثاً بتسجيلها 619513 حالات وفاة من أصل 22351104 إصابات.

