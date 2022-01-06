ألوية العمالقة تحرر مديرية بيحان من أيدي الحوثيين

بدأت ألوية العمالقة الجنوبية في اليمن، عملية متكاملة لتحرير مديرية بيحان في محافظة شبوة، من ميليشيات الحوثيين، الخميس.

وجاءت عملية مديرية بيجان، معززة لتقدم قوات ألوية العمالقة، في محافظة شبوة، وسط حالة من الانهيار والتخبط في صفوف ميليشيات الحوثي.

عملية بيجان

وشنت الألوية هجوما من ثلاثة محاور لطرد الحوثيين الذين يحتلون مديرية بيجان منذ أشهر، واستعادت ألوية العمالقة السيطرة على مفرق حريب الرابط بين محافظتي شبوة ومأرب.

وتقدمت ألوية العمالقة الجنوبية في مديرية بيحان غربي شبوة من محورين، وسط اشتداد المعارك مع ميليشيات الحوثي.

بعدها سيطرت ألوية العمالقة الجنوبية على منطقتي هجر السادة والغميس، في مديرية بيحان، بعد طرد الحوثيين منها.

واستعادت قوات ألوية العمالقة الجنوبية السيطرة على مفرق حريب الرابط بين محافظتي شبوة ومأرب.

وأكد مراسل دوت الخليج أن مواطنون اقتحموا مقر اللواء 19 في بيحان، بعد فرار الحوثيين منه.

تقدم كبير للتحالف

وكانت ألوية العمالقة، قد حررت الأربعاء معسكر اللواء 163 مشاة في محور بيحان، وطهرت منطقة السليم والصفراء في محافظة شبوة، مكبدة مليشيات الحوثي خسائر فادحة في العتاد والأرواح، بالإضافة إلى اغتنام عدد كبير من الأسلحة الثقيلة، وتدمير عدد من الآليات والعتاد العسكري.

كما أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن تنفيذ 12 عملية استهدفت ميليشيات الحوثي في مأرب خلال الساعات الماضية.

وقال بيان للتحالف إن الضربات أسفرت عن خسائر بشرية تجاوزت السبعين عنصرا إرهابيا، إضافة إلى تدمير تسع آليات عسكرية.

كما أعلن التحالف تنفيذ 37 عملية ضد الميليشيات في شبوة، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مشيرا إلى أن العمليات أسفرت عن خسائر بشرية تجاوزت 190 عنصرا إرهابيا.