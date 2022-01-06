خارجية الصين: التطورات الأخيرة فى كازاخستان شأن داخلى

جدة - نرمين السيد - وأوضح وانج ــ فى مؤتمر صحفى، بحسب ما نقلته وكالة أنباء (شينخوا) الصينية، اليوم الخميس أن:" الجانب الصينى يرى أن ما يحدث فى كازاخستان هو شأن داخلى لهذا البلد ونحن واثقون بأن السلطات ستتمكن من تسوية الوضع بطريقة صحيحة".

وأعرب عن أمل الصين فى استقرار الوضع بأسرع ما يمكن، واستعادة النظام الاجتماعى، مشيرا إلى أن الصين وكازاخستان تعدان جارتين صديقتين وشريكين استراتيجيين.

ورفض الدبلوماسى الصينى التعليق على القرار حول إرسال قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعى، إلى كازاخستان.