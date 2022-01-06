بولندا تدعو لوقف تصعيد التوترات فى كازاخستان

جدة - نرمين السيد - وحث راو على الحوار من خلال منظمة الأمن والتعاون الأوروبى، التى تولت بولندا رئاستها مطلع العام الجارى.
وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء البولندية (باب) كتب راو عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى (تويتر)، اليوم الخميس: "بصفتى رئيس منظمة الأمن والتعاون الأوروبى، أتابع عن كثب التطورات الأخيرة فى كازاخستان أن العنف ليس أبدا هو التحرك الصحيح لحل التحديات الحالية".
ودعا إلى تهدئة الوضع وبدء حوار مع الاحترام الكامل لالتزامات منظمة الأمن والتعاون الأوروبى.
وتولت بولندا الرئاسة الدورية لمنظمة الأمن والتعاون فى الأوروبى من السويد فى الأول من الشهر الجارى، مع تولى راو منصب الرئيس الحالى للمنظمة.
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