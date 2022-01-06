الصين تقرر تعيين مبعوث خاص للقرن الإفريقى

وقال وانج، فى مؤتمر صحفى مع وزيرة خارجية كينيا رايشيل أومامو فى مومباسا، بحسب ما ذكره الموقع الإلكترونى لقناة "سى جى تى إن" التليفزيونية الصينية، اليوم الخميس، إن مصير المنطقة يجب أن يكون فى أيدى دول القرن الإفريقى".
وأضاف وزير الخارجية الصينى: "اقترحنا على دول هذه المنطقة عقد مؤتمر حول السلام فى القرن الإفريقى ومن أجل مناقشة هذه المسألة وتبادل التوافق السياسى وتنسيق الإجراءات، ستعين الصين مبعوثا خاصا لوزارة الخارجية الصينية فى منطقة القرن الإفريقى".
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