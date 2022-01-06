الصين تقرر تعيين مبعوث خاص للقرن الإفريقى

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير الخارجية الصينى وانج يى، أن بلاده ستعين مبعوثا خاصا لمنطقة القرن الإفريقى لدعم الجهود المبذولة للتغلب على التحديات الأمنية الحالية وضمان السلام والإزدهار فى المنطقة على المدى الطويل.





وقال وانج، فى مؤتمر صحفى مع وزيرة خارجية كينيا رايشيل أومامو فى مومباسا، بحسب ما ذكره الموقع الإلكترونى لقناة "سى جى تى إن" التليفزيونية الصينية، اليوم الخميس، إن مصير المنطقة يجب أن يكون فى أيدى دول القرن الإفريقى".

وأضاف وزير الخارجية الصينى: "اقترحنا على دول هذه المنطقة عقد مؤتمر حول السلام فى القرن الإفريقى ومن أجل مناقشة هذه المسألة وتبادل التوافق السياسى وتنسيق الإجراءات، ستعين الصين مبعوثا خاصا لوزارة الخارجية الصينية فى منطقة القرن الإفريقى".