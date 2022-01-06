نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجمعة أول يوم دوام كامل بالإمارات.. قفزة جديدة بالعالم العربي في المقال التالي

عمر شويل - جدة أول يوم دوام كامل بالإمارات سيبدأ موظفو القطاع الحكومي الاتحادي والحكومات المحلية في الإمارات- باستثناء الشارقة- العمل غدًا لمدة أربع ساعات ونصف الساعة من 7.30 صباحًا حتى 12:00 ظهرًا، في أول يوم عمل حكومي في تاريخ الدولة، كجزء من نظام العمل الأسبوعي الجديد.

وذلك تماشياً مع نظام العمل الأسبوعي الجديد لحكومة الإمارات والذي دخل حيز التنفيذ مطلع العام الجديد 2022، وهو كالتالي: أربعة أيام عمل من الاثنين إلى الخميس، ونصف يوم عمل يوم الجمعة، والعطلة الأسبوعية يومي السبت والأحد بالإضافة إلى الجمعة في الشارقة.

أول يوم دوام كامل بالإمارات

وبحسب التصريحات الأخيرة فإن المساجد ستبدأ في توحيد مواقيت خطب الجمعة وأدعية الجمعة ابتداء من يوم الجمعة المقبل. وسيعقدون في الساعة 1:15 بعد الظهر على مدار العام، وفي الشارقة، ستقام خطبة الجمعة والصلاة والإقامة في الوقت المحدد وفقًا للتقويم الهجري.

وسيسمح نظام العمل الجديد للمؤسسات الاتحادية بتطبيق ساعات عمل مرنة ونظام عمل عن بعد يوم الجمعة، على افتراض أن السلطات الاتحادية تفوض آليات التنفيذ، وهو ما تحتاجه مصلحة سير العمل في هذه الجهات.

وسيعمل جدول العمل الأسبوعي الجديد على تعزيز مكانة الإمارات كمركز اقتصادي عالمي، فضلاً عن تكامل الاقتصاد الوطني مع مختلف الاقتصادات والأسواق العالمية. كما سيعزز الموقع الاستراتيجي الحيوي والفعال لدولة الإمارات العربية المتحدة في الاقتصاد العالمي خاصة وأن ترتيب العمل الأسبوعي الجديد يضمن أن أيام التبادلات والمعاملات التجارية والاقتصادية والمالية متساوية مع تلك الموجودة في الدول التي تحتفل يومي السبت والأحد كأعياد وطنية.

وسيستفيد القطاع المالي من اعتماد نظام أيام العمل الجديدة والعطلات الأسبوعية، حيث سيتماشى مع أيام العمل في البورصات العالمية والأسواق المالية، وكذلك البنوك العالمية، وبالتالي فإن النظام الجديد سيحسن أداء أسواق الأوراق المالية والبنوك وشركات التأمين والتجارة الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

يأتي هذا ضمن الخطة الجديدة التي تتبعها الإمارات لكي تشجع الموظفين على العمل وزيادة الإنتاج وبالتالي زيادة الاقتصاد العام للدولة وأيضًا من أجل تقنين الأوضاع للموظفين العرب وغير العرب المتواجدين بداخل الإمارات التي تعد محل جذب عالمي لكل أجناس العالم.