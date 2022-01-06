تثبيت GTA San Andreas للاندرويد الجديدة حجم 200MG من Grand Theft Auto

تثبيت GTA San Andreas للاندرويد بحجم صغير يصل إلي 200MG والخطوات الخاصة بتثبيت النسخة الجديدة . Grand Theft Auto: San Andreas . تلك اللعبة الأجمل والأروع في التي تم تحديثها بشكل كامل في كافة محتويات الرسوميات . والمغامرات المختلفة في grand theft auto v5 سان أندرياس . كما أن الشخصية الرئيسية في النسخة المطورة من جراند ثفت أوتو 5 سان أندرياس . هي شخصية كارل جونسون الذي يلعب الدور الرئيسي في GTA San Andreas . تلك الشخصية التي عادت إلي مسقط رأسه سان سانتوس بعد مرور أكثر من عشر سنوات . كذلك لعبة Grand Theft Auto من المعروف بها عن كارل بأنه كان يفقد موطنه الأصلي . والذي عاد له من جديد في جراند ثفت أوتو سان أندرياس .

تثبيت GTA San Andreas للاندرويد النسخة الجديدة

يتم تثبيت GTA San Andreas للاندرويد ويتعرف عليها اللاعب بمجرد تثبيتها بأنها . مليئة بالمواجهات الإجرامية والتي تم تدعيمها بأسلحة جديدة وسيارات متطورة داخلها كما أن Grand Theft Auto: San Andreas . تحتوي علي العديد من أشياء عديدة غير قانونية بالإضافة إلي أن GTA San Andreas Apk . تحتوي أيضاً علي مميزات عديدة بشكل جديد بالكامل تم إضافتها علي جراند ثفت أوتو سان أندرياس . كذلك تم تطوير اللعبة لكي ما تكون تشبه العالم الحقيقي وذلك تم تصميمها من الداخل بعالم أفتراضي بتقنية ألجرافيك العالية . التي تجعل تجربة اللعب في لعبة جراند ثفت أوتو للاندرويد مشوقة في كل مغامرة من مغامراتها المتعددة . ذات الأسلحة والسيارات المتطورة المستخدمة في كافة مغامراتها .

مميزات تثبيت GTA San Andreas للاندرويد

تحتوي لعبة GTA APK سان أندرياس علي العديد من المميزات التي تم إضافتها علي النسخة الجديدة . لعبة GTA V للاندرويد في نسختها الجديدة تحتوي علي الآتي :-

كافة مراحل اللعبة تدور في ولاية سان أندرياس بمقاييس جديدة لمدنها تم تقسيمها لثلاث مدن كبيرة والعديد من القري . كذلك تحتوي لعبة Grand Theft Auto سان أندرياس علي إمكانية زيادة الأماكن الخاصة باللعب من قائمة الوظائف . كما أن GTA San Andreas تحتوي علي إمكانية تغيير الجسم وكافة مهارات القيادة واستخدام الأسلحة في الرماية . كذلك بجانب الميزة الرائعة في لعبة جراند ثفت أوتو للاندرويد بتصميم شخصية تعاد تصميمها بشكل كامل . كما يمكن للاعب أن يقوم بتغيير أي جزء مرغوب في خزانة الملابس داخل لعبة GTA V . إمكانية قلب أي سيارة بزيادة كبيرة بجانب إضافة العديد من الطائرات الهليكوبتر والشاحنات والدراجات والقوارب . كذلك يمكن لكافة اللاعبين ترقية السيارات المستخدمة بشكل فردي داخل Grand Theft Auto: San Andreas . تلك المميزات التي جعلت جراند ثفت أوتو 5 سان أندرياس أكثر تميزاً عن Grand Theft Auto: Vice city وعن لعبة . GTA Liberty City Stories .

الخطوات الخاصة في تثبيت grand theft auto v5 سان أندرياس

يتم تثبيت Grand Theft Auto من خلال خطوات بسيطة تتم في المتجر المتوافق مع جوالك . أو يمكنك تثبيت Grand Theft Auto: San Andreas عن طريق موقع الألعاب الإلكترونية الشهير ميديا فاير . تلك الخطوات هي كالتالي :-

تثبيت جراند ثفت أوتو سان أندرياس بالدخول علي أي من المتاجر المتوافقة مع جوالك جوجل بلاي ، أبل ستور ، آب ستور .

كما بعد تسجيل دخولك علي متجر جوالك يتم تسجيل اسم Grand Theft Auto: San Andreas بمربع البحث .

بمربع البحث . لعبة جراند ثفت أوتو للاندرويد سان أندرياس محدد لها سعر بالمتجر يجب تحديده من القائمة الخاصة بذلك .

كذلك بجانب تحديد طريقة من طرق الدفع الخاصة في لعبة GTA V للاندرويد علي المتجر .

علي المتجر . بعد أن يتم دفع قيمة GTA San Andreas يتم الضغط علي زر تثبيت اللعبة .

يتم الضغط علي زر تثبيت اللعبة . بنفس الخطوات السابقة علي المتجر الرسمي يمكن تثبيت نسخ Grand Theft Auto: Vice city وأيضاً نسخة GTA Liberty City Stories .

تثبيت GTA San Andreas للاندرويد النسخة الجديدة بكامل المميزات الخاصة بها علي الهواتف المختلفة . تم عرض الخطوات الخاصة بتثبيت جراند ثفت أوتو سان أندرياس عبر المتجر المتوافق مع جوالك .