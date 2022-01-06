رسميا كونامي .. طريقة تحديث لعبه بيس 2022 موبايل بكل سهولة مع أضافه تعليق عربي

أخبرناك قبل أيام قليلة عن لعبه بيس 2022 وحقيقة أن اللعبة لن تكون على الأرجح عنوانًا مستقلًا، بل ستكون تحديثًا موسميًا، والآن تم التأكيد من كونامي من خلال بيان صحفي، والذي نبلغ عنه أدناه: مع اقتراب الصناعة من جيل جديد من وحدات التحكم، نعتقد أن الآن هو الوقت المثالي لمشاركة بعض خططنا لمستقبل ممتاز في PES.

لعبه بيس 2022

تحقيقًا لهذه الغاية، نحن متحمسون للإعلان عن عملنا الجاد للحصول على لقب كرة قدم من الجيل التالي يجسد حقًا مفهومنا الأساسي، حيث تم تطوير هذا العنوان بمحرك محدث يسمح اللعب بمفاجآت بتحسينات مذهلة في جميع مجالات اللعبة. حيث توقع نماذج لاعب ورسوم متحركة أكثر واقعية، وتأثيرات بصرية واقعية، وغير ذلك الكثير.

تحديث eFootball

نحن نعلم أن الكثير منكم متحمس بشأن المحتوى الجديد من myClub و Master League ونعلن أيضًا أن هناك تحديثات مهمة قيد التقدم لكلا الوضعين. ومع ذلك، فإن مدى كل ما نريد تحقيقه للجيل القادم لأول مرة جعل من الضروري تقليل جهودنا في مجالات التنمية الأخرى. لهذا السبب قررنا تقديم PES لهذا العام كعرض مبسط. في شكل “تحديث موسمي”.

طريقة أضافه تعليق عربي

لكي تتأكد من الإصدار الذي على هاتف هو اخر أصدار للعبة يجب عليك، الدخول الي متجر الألعاب ثم البحث علي اسم اللعبة، بعد ذلك ضغط علي كلمة تحديث إذا كانت موجود بالفعل، إذا لم تكن موجودة ويوجد بدلها (فتح) فأنت بالفعل لديك اللعبة محدثة اخر تحديث، يمكنك التعرف هنا علي طريقة أضافه تعليق عربي.

بيس موبايل 2022

ومع ذلك، نحن واثقون جدًا من أن مباراة هذا العام ستكون أكثر من كافية للجماهير لإبقائهم مشغولين حتى يصبح لقب الجيل القادم لدينا جاهزًا للانطلاق.