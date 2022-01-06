عروض وخصومات اكسترا بالسعودية ما زالت مستمرة وبقوة على جميع الأجهزة الكهربائية

عروض اكسترا بالمملكة العربية السعودية مازالت مستمرة وبقوة، يعد اكسترا من أضخم المراكز التجارية المتواجدة داخل المملكة المتخصصة في جميع الأجهزة الكهربائية والمنزلية الضرورية للبيت والأسرة، يتواجد بداخلة كافة الأجهزة المنزلية كالشاشات، والهواتف المحمول الذكية، و المكواه بجميع ماركاتها، والثلاجات، والغسالات، ومحضر الطعام والعجان وجميع أجهزة المطبخ، وأجهزة العناية الشخصية، والعناية الرجالية، كل هذا بالإضافة إلى خصومات تصل ل60٪ و أكثر من أجل إرضاء جميع العملاء، ويتميز اكسترا بتفاوت الأسعار لتكون مناسبة للجميع، وسوف نتكلم من خلال موقع ثقفني على العروض والخصومات داخل اكسترا بالتفصيل في الأسطر التالية.

عروض اكسترا بالسعودية على جميع الأجهزة الكهربائية:

شاشة سامسونج 49 بوصة، شاشة سامسونج منحنية 27 بوصة، شاشة سامسونج 32 بوصة، شاشة إل جي 24 بوصة، شاشة لينوفو ال 27 ام، غسالة أريستون 11 كيلو،غسالة كاندي 8 كيلو، غسالة سامسونج 9 كيلو ، غسالة أريستون 11 كيلو،غسالة دايو تعبئة أمامية 10 كيلو، ثلاجة توشيبا 16.7 قدم، ثلاجة توشيبا 19.6 قدم، ثلاجة بيكو 514 لتر 18.2 قدم، ثلاجة باناسونيك 19.9 قدم، ثلاجة برو كلاس 297 لتر، ثلاجة فيليبس بروميكس خلاط يدوي، محمصة خبز فيليبس 950 واط، والخصم يشمل العديد من الأجهزة الكهربائية.

شاشة سامسونج 49 بوصة، عالية الجودة وذات ألوان واضحة، منحنية، متوفرة باللون الأبيض متوفر عليها خصم يصل ل 12.5٪،السعر قبل العرض 7999 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 6999 ريال سعودي.

شاشة سامسونج 27 بوصة، شاشة العاب منحنية عالية الوضوح، متوفرة باللون الأزرق والخصم يصل ل5.55٪ السعر قبل العرض 1799 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 1699 ريال سعودي.

شاشة هواوي ميت فيو جي تي، 34 بوصة عالية الوضوح والألوان، متوفرة باللون الأسود السعر داخل العرض 2499 ريال سعودي.

بروجيكتور ال جي بي اتش 3 ان، عالي الوضوح، متاح به بلوتوث ومتوفر باللون الأبيض، يصل الخصم عليه ل 26.39٪ السعر قبل العرض 1629 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 1199 ريال سعودي.

غسالة هاير 8 كيلو تعبئة امامية 1200دورة بالدقيقة، متوفرة باللون الأبيض ويتواجد عليها خصم لفترة محدودة لا تجعلة يفوت يصل ل 31.83٪ السعر قبل العرض 2199 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 1499 ريال سعودي.

غسالة باناسونيك لغسيل 8 كيلو تعبئة أمامية، تجفيف 6 كيلو متوفرة باللون الفضي سعرها داخل العرض 4049 ريال سعودي.

غسالة باناسونيك 8 كيلو تعبئة أمامية، 1400 دورة إنفيرتر متوفرة باللون الفضي السعر داخل العرض الأسبوعي يصل ل 3049 ريال سعودي.

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عروض اكسترا علي جميع الشاشات بكل أنواعها وماركاتها:عروض اكسترا على غسالات التعبئة الأمامية: